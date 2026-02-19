В Протвине расчищают сугробы на перекрестке Школьной и Московской

Коммунальные службы 19 февраля расчищают сугробы на Т-образном перекрестке улиц Школьной и Московской в Протвине городского округа Серпухов после ночного циклона «Валли».

Ночной циклон «Валли» принес в Протвино новые осадки. Свежий снег осложнил движение на Т-образном перекрестке улиц Школьной и Московской, где образовались сугробы.

На месте работает бригада «Комбината благоустройства» из трех дорожных рабочих. Задействованы погрузчик «Амкадор» и три самосвала.

«Чтобы полностью разобрать сугробы на этом участке, потребуется около трех-четырех часов», — пояснил мастер дорожной службы Алексей Цуркан.

Работы ведутся с соблюдением требований безопасности. На подъездах к перекрестку установлены дорожные знаки, сотрудники комбината дополнительно регулируют движение, чтобы не создавать помех автомобилистам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.