сегодня в 10:29

В Приморье более 3 тыс человек остались без электричества из-за аварии

Свыше 3 тыс человек остались без электричества из-за аварии в Надеждинском районе Приморского края. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения, сообщает пресс-служба регионального Минэнерго.

«В 10:20 произошло аварийное отключение на ПС „Надеждинская“. <…> Причина отключения — повреждение оборудования на ПС „Надеждинская“, сопровождавшееся возгоранием», — говорится в сообщении.

В 10:45 пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание. Сотрудники МЧС продолжают работу на месте происшествия.

В результате ЧП без электроэнергии остались 3370 жителей населенных пунктов Вольно-Надеждинское, Новый, Прохладное, Южный, Шмидтовка, Ключевое и Соловей Ключ. Общая мощность отключения составила 29,09 МВт

Как отметили в пресс-службе правительства Приморья, специалисты АО «ДРСК» продолжают аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение в Надеждинском районе ориентировочно будет восстановлено к 17:00.

