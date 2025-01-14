В праздники аварийная служба Подмосковья устранила 980 технологических сбоев

В период новогодних праздников, с 29 декабря по 13 января, на контроль ГКУ МО «МОС АВС» было поставлено 988 технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения Московской области. Оперативные группы выезжали в населенные пункты Московской области 150 раз, рабочие бригады — 86, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Из общего числа технологических нарушений 353 касались теплоснабжения. 166 инцидентов было устранено на сетях холодного водоснабжения, 192 — сетях электроснабжения. В числе плановых мероприятий 88 касались обеспечения безопасности и антитеррора.

«В зимний период особенно важно своевременно реагировать на технологические инциденты, происходящие на объектах жизнеобеспечения. Специалисты МОС АВС отлично справляются с возникающими проблемами и ответственно подходят к решению поставленных перед ними задач, так как от их работы зависит комфорт и безопасность наших граждан», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.