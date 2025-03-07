В правительстве Подмосковья торжественно вручили награды Игорю Жарову

Зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов и министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев в знак уважения за многолетний труд и выдающиеся достижения вручили Игорю Жарову 2 почетные награды губернатора Московской области — «Заслуженный работник сельского хозяйства Московской области» и «За заслуги перед Московской областью». Об это сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Он посвятил аграрной отрасли почти 20 лет и зарекомендовал себя как человек, внесший неоценимый вклад в сельское хозяйство. Под его руководством были реализованы проекты, направленные на повышение урожайности, развитие геномной селекции и продовольственной безопасности региона.

Профессионализм и ответственный подход к делу Игоря Жарова, который с 2006 года занимал должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, заслужили признание и уважение среди коллег из разных отраслей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.