В правительстве Подмосковья прошло заседание комиссии по улучшению управления МКД

Межведомственная комиссия в составе представителей министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, ГУРБ Московской области, а также министерства территориальной политики региона приняли ответственных за жилищно-коммунальное хозяйство отраслевых сотрудников администраций 38 муниципалитетов и рассмотрели проблемные вопросы в части управления МКД. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Основная цель — организация условий для стабильного функционирования жилищно-коммунального комплекса и бесперебойного предоставления коммунальных услуг собственникам МКД в регионе.

«Нам нужны квалифицированные управленцы, которые будут добросовестно выполнять свою работу. Для этого мы регулярно приглашаем представителей органов местного самоуправления, ответственных за сферу жилищно-коммунального хозяйства и получаем информацию о решениях, принятых на общих собраниях собственников по деятельности ряда управляющих организаций. Такие мероприятия позволяют составить объективную и полную картину о состоянии жилого фонда и работе управляющих компаний региона», — рассказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Эдуард Сущенко

В ходе заседания комиссия рассмотрела вопросы:

содержания 516 многоквартирных домов;

перевода голосования собственников МКД в электронный формат на портале ГИС ЖКХ;

подготовки жилого фонда к осенне-зимнему периоду;

легитимности выбора способа управления МКД, а также смены управляющей организации;

разработки и утверждения дорожных карт по проблемным управляющим организациям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.