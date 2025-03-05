В правительстве Подмосковья прошел обучающий тренинг по развитию отрасли ЖКХ

В рамках стратегической сессии «Трансформация жилищно-коммунального хозяйства 2025» состоялся тренинг для отраслевых заместителей глав муниципалитетов и руководителей ресурсоснабжающих организаций. Участниками также стали представители министерства ЖКХ, министерства энергетики и комитета по ценам и тарифам Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Цель тренинга — развитие практических навыков и разработка программ повышения эффективности ЖКХ.

Программа включала 5 сессий, посвященных проектному управлению в реализации госпрограмм, центру управления ЖКХ, финансово-хозяйственной трансформации РСО, стандартам работы, методике оценки и KPI управленческих кадров. В командах по 15 человек участники разрабатывали проекты модернизации отрасли, ориентируясь на повышение эффективности и автоматизацию процессов.

Ключевые идеи, представленные на тренинге:

автоматизация ЖКХ с применением искусственного интеллекта;

использование беспилотников и телеинспекции для диагностики сетей;

грамотный подбор и обучение кадров на практических примерах.

Также обсуждались: улучшение стратегического планирования и сроков эксплуатации, повышение энергоэффективности и снижение аварийности.

Параллельно главы округов в формате деловой игры разбирали кейсы по устранению технологических сбоев, связанных с авариями на водопроводе и канализации. Были предложены решения по привлечению специализированной техники и межмуниципальному сотрудничеству.

Инновационные идеи, представленные на тренинге, лягут в основу плана трансформации ЖКХ Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.