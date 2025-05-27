В правительстве Подмосковья прошел личный прием граждан

Отраслевые заместители министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в рамках ежемесячного личного приема рассмотрели вопросы 15 заявителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Особое внимание сегодня уделили вопросам проведения общих собраний собственников. Рекомендуем жителям переходить на электронный формат голосования. Правосознание должно меняться в сторону прозрачности и наша задача в ходе личных приемов донести людям, что любой вопрос, направленный на улучшение условий жизни дома, можно поднять и решить на ОСС в системе ГИС ЖКХ», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

На контроль взяты вопросы:

работы управляющих организаций;

обустройства контейнерных площадок;

перерасчета платы за ЖКУ;

содержания общего имущества МКД.

Житель из Богородского обратился с вопросом предоставления управляющей организацией проектно-сметной документации после подписания акта о проведении капремонта дома. По итогу было принято решение о проведении встречи жителей и инспекторского состава ведомства с представителями местной администрацией. УО будет поручено инициировать общее собрание собственников по вопросу включения дома в краткосрочную программу капремонта.

Обращение от жителей подмосковной Балашихи касалось переноса детской игровой площадки и обеспечения соответствующих мер безопасности. Администрации было поручено включить объект в план работ на текущий год, а также провести работы по установке ограждающий конструкций, отделяющих площадку от дороги.

В ходе приема также прозвучали слова благодарности в адрес министерства. Жительница Серпухова выразила признательность за помощь в проведении ремонта подъезда.

Записаться на личный прием можно на сайте администрации губернатора Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.