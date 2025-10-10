В поселке Рузы приостановили подачу горячей воды из-за переключения жителей на новые сети

Администрация Рузского муниципального округа информирует жителей поселка Тучково о временном отключении горячего водоснабжения. По данным АО «Мособлтепло», 10 октября с 9:00 до 18:00 будет проводиться плановое отключение горячей воды, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Отключение затронет следующие адреса: улица Силикатная (дома 7, 9, 9а), улица Молодежная (дома с 1 по 11) и улица Новая (дом 2). Данные меры необходимы для проведения важных работ по переключению абонентов на новую трассу теплоснабжения.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев подчеркнул важность проводимых работ для улучшения качества теплоснабжения в поселке. «Мы понимаем, что отключение горячей воды может вызвать определенные неудобства для жителей, однако эти работы необходимы для модернизации системы теплоснабжения и обеспечения надежного теплоснабжения в будущем», — отметил глава округа.

По всем вопросам, связанным с отключением, жители могут обращаться по телефону: 8 925 222-22-40. Специалисты готовы предоставить необходимую информацию и ответить на все интересующие вопросы.

Администрация округа приносит извинения за временные неудобства и просит жителей с пониманием отнестись к необходимым техническим работам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.