В поселке Родники Раменского округа состоялась выездная администрация для жителей

Раменский округ требует постоянного внимания к каждой территории, и у жителей поселка Родники была возможность решить вопросы при личном общении с представителями власти, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Диапазон поступивших вопросов традиционно широк — от тем здравоохранения и имущественных отношений до благоустройства. Однако наибольшее внимание уделялось вопросам содержания жилищно-коммунального хозяйства и дорожной сети.

В диалоге приняли участие более 30 жителей. Каждое обращение взято на личный контроль главы округа, а профильные заместители и специалисты детально проработают все озвученные проблемы в строгом соответствии с действующим законодательством.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев поблагодарил каждого жителя, пришедшего на встречу, за активную гражданскую позицию и конструктивный диалог.

«Выездные администрации — это прямой и открытый канал связи, который мы будем поддерживать на постоянной основе, чтобы оперативно решать вопросы», — сообщил Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.