В поселке Нудоль округа Клин построили новую котельную

В рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго Московская область» в поселке Нудоль городского округа Клин построили новую блочно-модульную котельную. Мощность объекта — 4,5 мегаватта, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Четыре водогрейных котла отечественного производства обеспечивают теплом и горячей водой более 600 человек, а также социальные объекты: амбулаторию, школу, детский сад и клуб.

Здание старой котельной построили в 70-х годах прошлого века. Тогда мощный источник тепла работал на мазуте, затем провели реконструкцию и перешли на экологически чистое топливо — газ. С тех пор здесь делали лишь точечный ремонт. Многие агрегаты со временем пришли в негодность.

На новой котельной кроме современных котлов, здесь установлена инновационная система управления. Теперь все важные процессы операторы мониторят через смартфон. Десятки показателей — в одном приложении. Умные технологии позволяют дистанционно корректировать работу источника тепла. Фактически, котельная может существовать в автономном режиме. Лишь несколько операций выполняют вручную.

«Засыпка соли, засыпка реагентов. Ну и смотреть за водой подпиточных баков — это делается вручную. А так все автоматизированное. Раньше разжигалось двумя людьми и разрежение воздуха, все делалось вручную. Здесь все делает автоматика: просто нажимается кнопка, как на плите», — рассказал начальник котельной № 13 в п. Нудоль Владимир Дронов.

Объект запустили в конце зимы. Сейчас котельная работает на полную мощность. Жители уже успели заметить положительные изменения.

Строительство котельной в поселке Нудоль — важный этап в реализации концессионного соглашения с «Газпром тепло энерго Московская область». Им завершается первая очередь модернизации инфраструктурных объектов в Клину.

«16 БМК, в том числе 6 построенных вновь, как источники, замещающие ТЭЦ, выполнены» — отметила директор Клинского филиала ООО «Газпромтеплоэнерго МО» Людмила Шведюк.

Уже начинается строительство объектов второй очереди. В деревнях Бирево, Малеевка, поселке Шевляково и селе Спас-Заулок появятся новые блочно-модульные котельные. Также в рамках концессионного соглашения планируется монтаж теплогенераторов. Их установят в местах, где нужно обеспечить теплом незначительное количество объектов. Например, один дом или школу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.