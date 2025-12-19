В поселке Новоивановское Одинцовского округа проверили работу газовой котельной

Производительность котельной составляет 26,95 Гкал/час, она обеспечивает теплом и горячей водой 23 МКД и 5 социальных объектов — суммарно это более 5300 жителей. В рамках подготовки к зимнему отопительному периоду оборудование модернизировали — оснастили датчиками онлайн-контроля. Кроме того, котельная на улице Калинина стала одним из 99 теплоснабжающих объектов Одинцовского округа, которые в 2025 году стали участниками пилотного проекта «Цифровая котельная»: все документы и записи в эксплуатационных журналах создаются, проверяются и согласовываются в едином информационном пространстве. Это существенно снижает бюрократические барьеры и исключает формальные ошибки.

«В этом году Одинцовский округ принял участие в реализации федерального эксперимента „Цифровая котельная“. В рамках пилотного проекта все эксплуатационные журналы по 99 нашим котельным переведены в цифровой вид. Записи хранятся в защищенном электронном архиве. С его помощью можно в любой момент поднять историю и посмотреть, как подавалось тепло. Также на объектах установили цифровые датчики, которые передают информацию о температуре теплоносителя и давлении в сети. Это позволяет в режиме реального времени мониторить ситуацию, отслеживать показатели и в случае аварии — максимально быстро получать сигнал. Он сразу поступает всем задействованным службам — в диспетчерскую „Одинцовской теплосети“, администрацию Одинцовского округа и правительство Московской области», — сообщил Андрей Иванов.

Добавим, что в 2025 году датчиками оснастили самые крупные котельные муниципалитета, чья мощность превышает 5 МВт — это 104 объекта. В 2026 году приступят к модернизации остальных. Также датчики температуры и давления установили почти на 100 ЦТП.

Как сообщалось ранее, в преддверии отопительного периода в Одинцовском округе выполнили обязательную проверку теплоснабжающего хозяйства. Так, на тепловых сетях проводились гидравлические испытания, на всех котельных — планово-предупредительный ремонт, а на ряде объектов — комплексная модернизация. Отопительный период на территории муниципалитета проходит штатно, работают все 210 котельных, тепло подается на все социальные объекты — их в округе суммарно 347 — и весь жилой фонд. Это 2196 многоквартирных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.