В поселке Мишеронский округа Шатура проведут расчистку ливневки

Вначале представители власти осмотрели территорию вокруг домов № 56, 58, 60 по улице Октябрьской революции в городе Рошаль. Основным вопросом жителей было наличие свалки и мусора возле контейнерной площадки вблизи этих домов. В ходе пешего обхода Илья Климов и Василий Никифоров осмотрели данную площадку и близлежащую территорию к ней — проблем выявлено не было.

Также Василий Борисович рассказал, что по просьбе жителей, возле дома 60 по улице Октябрьской революции установили бельевую сушку.

Далее обход территорий заместитель главы городского округа Шатура Илья Климов продолжил совместно с руководителем Мишеронского сектора Михаилом Копцовым. Руководители по просьбе жителей обратили внимание на состояние ливневой канализации в поселке Мишеронский по улице Урицкого, около дома 40. Жители просили расчистить ливневую канализацию.

Заместитель главы городского округа Шатура Илья Климов взял данный вопрос под личный контроль и попросил Михаила Копцова сообщать о возможных проблемах и о проделанных работах по данному адресу.

Все вопросы, поднятые в ходе пешего обхода, записаны в протокол и направлены для решения к профильным специалистам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.