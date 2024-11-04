В поселке Колюбакино Рузского округа обсудили капитальный ремонт крыши

сегодня в 15:49

Сегодня в поселке Колюбакино городского округа Рузский прошла встреча с жителями дома № 16А по улице Попова, где проводится капитальный ремонт кровли. В мероприятии приняли участие генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов, глава городского округа Рузский Николай Пархоменко, представители строительного контроля ГБУ МО «УТНКР», подрядных организации, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По результатам многочисленных претензий к подрядной организации ООО «Свайтек М» принято решение о смене строительной организации и передачи всех объектов городского округа Рузский другим исполнителям. Начиная с сегодняшнего дня на объекты заходят другие подрядные организации.

Руководством Фонда капитального ремонта Московской области поставлена задача завершить кровельные работы до конца текущей недели. Повторная встреча с жителями запланирована на 11 ноября 2️024 года.

После завершения всех строительно-монтажных работ, Управлением судебно-претензионной работы Фонда капитального ремонта совместно с управляющими организациями, обслуживающих многоквартирные дома, будет организована совместная работа с жителями по подаче документов в страховую компанию для компенсации нанесенного ущерба.

Встреча с жителями была инициирована обращением граждан с жалобами на отсутствие производства работ и допущенных залитий со стороны подрядной организации ООО «Свайтек М».

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.