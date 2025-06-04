В поселках Люберец реконструируют четыре водозаборных узла до конца 2027 года

Четыре водозаборных узла (ВЗУ) в городском округе Люберцы планируют реконструировать до конца 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В 2025 году в план включены проектно-изыскательские работы (ПИР) по ВЗУ-11 в поселке Малаховка и ВЗУ-21 в поселке Красково, а также по ВЗУ-1 и ВЗУ-3 в городе Дзержинский», — отметила заместитель главы муниципалитета Алена Ильницкая.

Специалисты выполнят капитальный ремонт зданий, заменят насосное оборудование и установят станции водоподготовки. Кроме того, в городе Дзержинский отремонтируют резервуары чистой воды. Объект коммунальной инфраструктуры в Малаховке обеспечивает чистой водой 16 тысяч человек, в Красково — 10 тысяч человек, в Дзержинском: ВЗУ-1 — 15 тысяч человек, ВЗУ-3 — 30 тысяч человек.

Работы проведут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Строительно-монтажные работы запланированы на 2026–2027 годы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.