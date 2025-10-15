В Подольске зимой для уборки территорий задействуют более 100 единиц техники

В Подольске зимой для уборки общественных территорий задействуют более 100 единиц техники и 650 сотрудников Подольского комбината благоустройства, сообщает пресс-служба администрации округа.

Подольский комбинат благоустройства для содержание 924 объектов задействует более 100 единиц техники, 88 единиц малой механизации и свыше 1 400 единиц ручного инвентаря. Создан необходимый запас технической соли. В составе предприятия 650 сотрудников, работающих на пяти производственных базах, чтобы оперативно реагировать на любые погодные условия.

«УК Подольск» будет следить за состоянием 480 дворов. Предприятие полностью обеспечено необходимым количеством сил и средств. Подготовлены материалы для обработки территорий, заключены договоры на поставку пескосоляной смеси. Остальные 54 двора обслуживаются частными управляющими организациями, которые также завершили подготовку к зиме.

По муниципальной дорожной сети работы будут выполнять 8 подрядных организаций. Вся техника подключена к системе ГЛОНАСС, маршруты уборки утверждены и согласованы. Содержание региональных дорог обеспечат две подрядные организации.

«По оценке профильного министерства, Подольск готов к предстоящему сезону на 100 процентов. Зима — это время особой ответственности для наших коммунальных служб. От нашей совместной слаженной работы зависит чистота улиц, безопасность дорог и комфорт каждого жителя. Дал поручение заранее позаботиться о привлечении дополнительных сил на случай обильных снегопадов. Договоры на привлечение спецтехники должны быть гибкими, чтобы при необходимости можно было оперативно увеличить объем всего необходимого», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Он добавил, что нужно бережно относиться к городской инфраструктуре, особенно при очистке новых общественных пространств, тротуаров, малых архитектурных форм. В задачи коммунальных служб входит не только уборка, но и сохранение того, что создавалось для жителей с любовью и заботой.

В текущем году Московская область переходит на новую систему контроля «Яндекс Вектор». Где идет уборка, какая техника задействована, соблюдаются ли маршруты, все будет отслеживаться в режиме онлайн. Это обеспечит полный и прозрачный контроль за всеми работами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.