В Подольске завершили реконструкцию котельной в микрорайоне Парковый

В котельной на ул. Ульяновых завершили модернизацию котельной и теплосетей, а также провели благоустройство на месте работ. Здесь полностью обновили оборудование: заменили один из котлов на более мощный российского производства, установили современные теплообменники и систему химической водоочистки, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Все оборудование способно работать в автоматическом режиме. Также проложили магистральную теплосеть от котельной до ЦТП-17 протяженностью более 2,5 километров. В теплосеть теперь вшит специальный провод, который моментально передаст информацию в случае протечки или разгерметизации на диспетчерский пульт.

Котельная, которая обслуживает 15 000 жителей округа, 63 многоквартирных дома, 2 школы, 2 детских сада и институт — полностью готова к предстоящему отопительному сезону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.