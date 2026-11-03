В Подольске завершат модернизацию водозаборного узла «Деснинский» в 2027 году

Комплекс водоподготовки в деревне Армазово Подольска планируют достроить и ввести в эксплуатацию в 2027 году. Он улучшит качество питьевой воды примерно для 160 тыс. жителей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Первый заместитель министра ЖКХ Московской области Дмитрий Лабыкин проверил работы на водозаборном узле «Деснинский» в деревне Армазово. Модернизация идет по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и областной госпрограмме.

Узел — основной источник водоснабжения Подольска. Он подает воду на насосные станции водозаборных узлов «Володарский», «Центральный» и «Туристический». Исходная вода содержит повышенное количество железа. Производительность новых сооружений составит 46 тыс. куб. м в сутки. Площадь участка действующего узла и будущей станции очистки — 10 тыс. кв. м.

Строители подготовили территорию, разместили строительный городок и площадки складирования. Из зоны будущей застройки вынесли водоводы: уложили 442 метра труб и переключили обе нитки. Теперь можно приступать к разработке котлована под здание водоподготовки.

Лабыкин обсудил с заказчиком, подрядчиками и службой строительного контроля темпы работ, соблюдение сроков и технические вопросы.

«Сейчас в работе находится почти 200 объектов. Такая большая программа реализуется впервые», — сказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Он отметил, что программа включает установку станций водоподготовки и обезжелезивания, модернизацию очистных сооружений и канализационных насосных станций, а также автоматизацию объектов для сокращения ручного труда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.