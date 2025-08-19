В Подольске завершают двухгодичный план по реконструкции тепловых сетей

В Подольске в ходе масштабной модернизации объектов теплоснабжения и водоснабжения на 98% выполнен двухгодичный план по реконструкции тепловых сетей общей протяженностью более 9 км. Завершают укладку оставшихся 193 м, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вместе с этим заканчиваем работы ещё по 28 контрактам. Одновременно идет капитальный ремонт котельных на улицах Ульяновых, Победы и Заводской. После модернизации их суммарная мощность вырастет в несколько раз. Увеличили количество рабочих на объектах. В настоящее время задействовано более 220 специалистов и 37 единиц техники.

Большое внимание уделяют системе водоснабжения. В текущем году на сетях установили пять новых частотных преобразователей, общее количество оборудования достигло 222 единиц. Завершается плановая замена задвижек, из 30 запланированных заменили 26. Продолжается промывка резервуаров чистой воды, половина уже приведена в порядок.

Активно готовят к отопительному сезону жилищный фонд. В округе почти 2 тысячи многоквартирных домов, на середину августа паспорта готовности оформили больше половины. Управляющие организации меняют трубы, ремонтируют инженерные сети и кровлю, обновляют цоколи и подъезды.

Параллельно идет трансформация аварийно-диспетчерских служб. В МУП «Водоканал» г. Подольска разработаны и внедрены новые стандарты работы, утверждены регламенты по обслуживанию клиентов, оснащению транспорта и рабочих мест, ведется установка системы ГЛОНАСС.

«Все мероприятия по модернизации и подготовке объектов находятся на контроле, работы ведутся в соответствии с графиком. Подольск подходит к отопительному сезону с надежной и обновленной инфраструктурой», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.