В Подольске запустили котельную и дали тепло в 80% соцобъектов

В Подольске запустили котельную на улице Победы, 4, после реконструкции. Мощность котлов увеличили в пять раз. Начали подачу отопления в соцобъекты, которые обслуживает эта котельная, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Выполняя поручение главы региона, уже обеспечили теплом порядка 80% школ, детских садов нашего Городского округа. Следующие на очереди — многоквартирные дома», — сказал глава городского округа Григорий Артамонов.

Этот объект вошёл в число тех, которые в течение двух лет обновят на 100% по программе губернатора региона Андрея Воробьёва. В этом году заменили циркуляционные насосы, горелки и газоходы, системы химической и деаэрационной подготовки воды, безопасности и управления.

До 12 октября постепенно подключат многоквартирные дома, административные здания, учреждения высшего профессионального образования и культуры, спорта и молодежной политики, а также предприятия округа.

В период пуска тепла в многоквартирные дома жителям желательно находиться в квартирах, чтобы оперативно отреагировать на возможную протечку и сообщить о ней в аварийную службу управляющей компании. Контактные телефоны аварийных служб указаны на информационных досках в каждом подъезде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.