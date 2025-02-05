В Подольске улучшат качество воды более чем для половины населения округа

В Подольске обновят Деснинский водозаборный узел и улучшат качество воды для 60% населения округа, передает пресс-служба администрации городского округа.

Проект уже разработан и утверждён профильными министерствами региона. В ближайшее время начнут строительство нового блока.

«В текущем году не только продолжаем модернизацию теплосетевого хозяйства, но и начинаем обновление Деснинского водозаборного узла. Он питает 60% населения нашего городского округа. Работы требуют полной включенности в процесс специалистов „Водоканала“, — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Проект уже разработан и утвержден профильными министерствами региона. В ближайшее время начнут строительство нового блока. Вместе с этим предусмотрят возможность реконструкции водоводов. Проанализируют обращения жителей, проверят качество сетей, которые идут непосредственно от водозаборного узла до потребителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.