В Подольске стартовали пусконаладочные работы индивидуальных тепловых пунктов

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов проверил ход работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, который проводит ФКР в микрорайоне Климовск. В текущем году в плане 187 адресов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Во всех домах устанавливаем индивидуальные тепловые пункты, которые обеспечат бесперебойное отопление и горячее водоснабжение. Сейчас уже ведем пуско-наладочные работы. Для комфорта жителей здесь также проводим шумоизоляцию», — сказал Артамонов.

На Заводской, 16, уже отремонтировали системы водоснабжения, отопления, подвал и кровлю. Заменили электрооборудование, установили тепловые узлы. В настоящее время здесь утепляют и ремонтируют фасад.

На Молодежной, 2, корпус 3, идет комплексный ремонт. Обновили коммуникации, электрооборудование, установили тепловые узлы. Ведутся фасадные и кровельные работы. В части других домов по этой же улице практически завершили основные работы от обновления инженерных систем до ремонта фасадов и кровель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.