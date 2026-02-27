В Подольске смотр техники показал готовность мобильных групп к ликвидации паводка

В Подольске проверили готовность коммунальной и водооткачивающей техники к возможным паводкам, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На традиционном смотре готовности к противопаводковым мероприятиям мобильных групп, коммунальной и водооткачивающей техники перед началом весеннего сезона проверили более 20 единиц машин и технических средств. На сегодняшний день вся техника полностью готова к возможной ликвидации паводка.

Проверили автомобили МУП «Водоканал», МУП «Подольская теплосеть», МУП «УК Подольск», МБУ «Подольский комбинат благоустройства». Особое внимание уделили исправности водооткачивающего и водоподающего оборудования, а также укомплектованности личного состава средствами защиты, в том числе костюмами Л-1.

«Мы проверили технику, ее исправность и наличие необходимого инвентаря. В осмотре задействованы как специализированные тракторы и мотопомпы, так и тяжелая техника — экскаваторы, погрузчики и грейдеры. Отдельно отмечу две единицы основной пожарно-спасательной техники на базе КАМАЗ, способных осуществлять забор воды из любых источников: от открытых водоемов до затопленных подвалов и приямков», — сказал заместитель начальника 24-го пожарно-спасательного гарнизона, капитан внутренней службы Владимир Горин.

Смотр выявил, что весь специализированный транспорт оснащен необходимым оборудованием. Это даст возможность оперативно реагировать на изменения погодных условий. Всего планируется задействовать 14 мобильных групп, специалисты которых обеспечены необходимой спецодеждой и инвентарем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.