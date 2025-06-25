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В Подольске с начала года отремонтировали крыши в 35 домах по программе капремонта

В Подольске с начала года в округе обновили 35 крыш по программе капитального ремонта. В настоящее время в работе 19 скатных и 23 плоские крыши, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего в 2025 году запланировано отремонтировать 147 кровель на многоквартирных домах, из них 73 скатных и 74 плоских.

Для ремонта кровель используются надёжные крепления и качественные материалы. На стропила идет древесина хвойных пород, которую в обязательном порядке обрабатывают огнебиозащитными составами.

В процессе ремонта старое покрытие снимают, меняют стропильную систему, укладывают пароизоляцию, затем новое покрытие. Также устанавливают ограждения, колпаки вентиляционных шахт, меняют двери выхода на кровлю.

Подольск является одним из округов Подмосковья, где запланирован самый большой объём ремонта кровель.

Проверить, включен ли дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ жители могут на интерактивной карте.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.