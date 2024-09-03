сегодня в 18:55

В Подольске проверка дома к отопительному сезону прошла успешно

Заместители главы городского округа Подольск продолжают проверять многоквартирные дома в ходе подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Готовность многоквартирного дома в микрорайоне Красная Горка проверил заместитель главы Городского округа Подольск Игорь Семëнов совместно с профильными специалистами и представителем УК «Подольск».

На сегодняшний день многие дома этого микрорайона уже прошли все этапы подготовки и получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.

Семенов осмотрел коммуникации горячего водоснабжения в подвале дома № 10 на проспекте Ленина. Недостатков не обнаружил и замечаний по этому адресу не сделал.

Если представители администрации делают замечания, то их оперативно передают ответственным специалистам для дальнейшего устранения.

Подобные мониторинги в округе будут продолжаться и дальше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.