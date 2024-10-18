В Подольске проверили готовность коммунальной техники к зиме

В Подольске провели традиционный смотр коммунальной техники перед началом зимнего сезона.

В уборке снега и наледи будет задействовано более 170 единиц техники, включая тракторы, самосвалы, погрузчики, автовышки, автогрейдеры и другие машины. Весь специализированный транспорт оснащен необходимым навесным оборудованием, что даст возможность оперативно реагировать на любые изменения погодных условий.

Уже закуплены противогололедные материалы. За содержанием наших дорог, улиц и дворов будут следить порядка 750 сотрудников коммунальных служб. Специалисты полностью обеспечены необходимой спецодеждой, инвентарем и инструментами.

Помимо Подольского комбината благоустройства, будут привлечены к работе четыре подрядные организации. Все контракты с ними уже заключены.

Перевод на зимний режим работы коммунальных служб запланирован на 5 ноября. На сегодняшний день вся техника готова к эксплуатации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.