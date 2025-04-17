В Подольске провели первую межмуниципальную выездную администрацию

В мероприятии приняли участие глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко, более 50 председателей советов многоквартирных домов, специалисты региональных министерств и городских служб.

«Впервые в нашем округе прошло мероприятие такого масштаба, на котором обсудили действительно важные вопросы представители Подольска, Домодедова, Ленинского и Лыткарина. Для меня такие встречи — живые и настоящие, возможность вести открытый разговор без формальностей. Когда слышим друг друга — появляются реальные решения. Этот формат доказал свою эффективность», — сказал Артамонов.

Глава округа и другие участники постарались ответить на все обращения максимально подробно. Где возможно, давали обратную связь сразу. Если какие-то вопросы требовали дополнительной проработки или межведомственного взаимодействия, то к ним запланировали вернуться с ответом. Ни один вопрос не останется без внимания.

«Благодарю коллег из регионального правительства за поддержку. Понимаем, не всё можно решить на уровне муниципалитета, и именно поэтому такие встречи особенно ценны. Спасибо всем, кто пришёл, кто говорит откровенно, кто остается в диалоге. Мы рядом и продолжаем работать вместе», — заключил Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.