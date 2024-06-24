В Подольске продолжается модернизация теплоснабжения

сегодня в 11:48

Коммунальные службы Подольска активно ремонтируют котельные. Работы проводятся в рамках государственной программы развития инфраструктуры. Об этом сообщает администрация округа.

Заместитель главы городского округа Подольск Михаил Саруханов проверил ход работ по реконструкции котельной в доме 4а на улице Победы.

Этот объект обеспечивает теплом 44 МКД и 5 социальных объектов в зимний период. После установки четырех котлов в отопительный период 2024–2025 годов котельная возьмет на себя объем 5 объектов теплоснабжения и будет отапливать дома микрорайона Шепчинки.

На данный момент строители уже завершили заливку фундамента. Следующим этапом станет установка оборудования.

Также сейчас проходит замена тепловых сетей в микрорайоне. Все работы будут завершены к началу отопительного сезона.

В большинстве регионов России отопительный сезон начинается в период с 1 сентября по 15 октября. Решение о запуске отопления принимают муниципальные власти. Конкретный срок зависит от среднесуточной температуры воздуха — динамики ее изменения за последние дни, фактического значения и перспективного тренда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.