В Подольске построят новую станцию водоподготовки

В Подольске в июне стартуют работы по строительству новой станции водоподготовки на водозаборном узле «Деснинский», сообщили в пресс-службе округа.

Вблизи деревни Армазово возведут современное здание общей площадью более 1 700 кубометров и водонапорную башню высотой 23 метра. Предусмотрена система резервуаров-отстойников, где вода будет проходить предварительное осветление.

«Это не просто объекты, а гарантия, что тысячи жителей будут получать воду, очищенную от примесей, безопасную и по-настоящему качественную. Производительность станции составит 46 000 кубометров в сутки. Проект реализуем по программе губернатора региона Андрея Воробьева „Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами“. Завершим его в 2027 году», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Деснинский водозаборный узел питает 60% населения городского округа и обслуживает северную и центральную части Подольска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.