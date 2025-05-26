В Подольске построят и реконструируют пять кабельных линий

В Подольске продолжается строительство и капитальный ремонт кабельных линий. До конца мая специалисты филиала ПАО «Россети — Московский регион» — Южные электрические сети построят и реконструируют пять кабельных линий. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В деревнях Матвеевское и Северово, а также в поселке МИС работы уже завершены. В деревнях Коледино и Кутьино продолжаются.

Капитальный ремонт участков кабельных линий выполняют в деревнях Федюково и Малое Брянцево.

Работы проводятся без отключения электроэнергии потребителям.

Филиал ПАО «Россети Московский регион» — Южные электрические сети в этом году проведет модернизацию шести питающих центров в районах Красной Горки, Весенней, Восточного, «Лаговского», Северного и вблизи МЦД-2 Подольск. Также будут отремонтированы трансформаторные подстанции и распределительные пункты в населенных пунктах Покров, Ордынцы, Ворыпаево, Федюково, Бережки, МИС, Александровка, Лопаткино, Бородино, Кутьино, Сертякино и других.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.