В Подольске подготовили 93 котельные к отопительному сезону

Коммунальная инфраструктура Подольска готова к отопительному сезону: испытания и профилактический ремонт завершили на всех 93 котельных и 40 центральных тепловых пунктах. К пуску тепла округ планирует быть готовым с 1 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На всех 93 котельных и 40 центральных тепловых пунктах завершили гидравлические испытания и профилактический ремонт. Число выявленных повреждений на сетях снизилось почти на 39% по сравнению с прошлым годом, все обнаруженные утечки устранили. Проверки давления, температуры и автоматики прошли на 42 объектах; еще 45 котельных специалисты проверят до 28 сентября.

За весну и лето в округе обновили 9,6 км труб, в том числе магистральные сети. Всего за год планируют обновить 13,2 км теплосетей и сетей горячего водоснабжения. Из 16 котельных, включенных в программу капитального ремонта, работы завершили на десяти; еще на двух их планируют закончить до 30 сентября. Оставшиеся работы согласованы с подготовкой к отопительному сезону.

Также отремонтировали два питьевых водовода: линию от ВНС «Товарная» протяженностью 5,9 км и водоводы от Кленово-Чегодаевского ВЗУ до ВНС «Лучинское» протяженностью 9,2 км. Аварийный участок магистрального водовода через Десну планируют переложить до конца сентября.

На 129 объектах проекта «Цифровая котельная» установили датчики контроля теплоснабжения. К платформе «ЖКХ-Контур Подмосковья» подключили 89 котельных и 40 тепловых пунктов: специалисты отслеживают состояние оборудования в реальном времени. Для реагирования на аварии сформировали 23 бригады, подготовили спецтехнику, запас труб, задвижек и насосов, 369 тонн угля и резерв дизельного топлива.

Отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура продержится ниже 8 °C пять дней подряд и прогноз не покажет потепления. Сначала тепло подадут в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения, затем — в жилые дома. Вопросы принимают круглосуточно по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы +7 (496) 755-57-98 и аварийно-диспетчерской службы ООО «ТЭК-2» +7 (496) 754-75-36, +7 (496) 752-44-35.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, согласно дорожной карте, все планируемые работы по теплоснабжению должны быть закончены до 1 сентября.

«До 15 сентября все системы должны быть заполнены. Напоминаю, конец сентября — начало октября достаточно холодные, и систему нужно иметь в полной боевой готовности и не допустить каких-либо сбоев», — отметил губернатор.