В Подольске планируют отремонтировать водовод питьевой воды вблизи дер Лучинское

Фото - © Работы на строительстве водовода в Люберцах/Медиасток.РФ (Пресс-служба губернатора)

сегодня в 13:32

В подмосковном Подольске в 2026 году планируют капитально отремонтировать водовод питьевой воды вблизи деревни Лучинское. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Подольск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту водовода питьевой воды вблизи деревни Лучинское городского округа Подольск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Капитальный ремонт водовода питьевой воды от скв.13 Кленово-Чегодаево ВЗУ до ВНС «Лучинское», расположенных по адресу: Московская область, г. о. Подольск, вблизи д. Лучинское».

Планируется в рамках проведения закупки капитальный ремонт общей протяженностью трассы в двухтрубном исполнении составляет 4 510 м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.