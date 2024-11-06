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В Подольске отремонтируют ливневку после обхода микрорайона замглавы

Заместитель главы городского округа Подольск Александр Мамлай по итогам обхода территорий микрорайона Залинейный дал поручение профильным специалистам отремонтировать ливневку на улице Машиностроителей у дома 14. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мамлай поручил обновить информационные стенды в подъездах дома 12 на улице Машиностроителей. Там же местная жительница рассказала, что проблем с отоплением в доме нет.

Дал указания профильным специалистам решить вопрос с выводом воды в ливневой коммуникации на улице Машиностроителей возле дома № 14.

Также обратил внимание сотрудников управляющей компании на необходимость контролировать запасы песко-соляной смеси для своевременной обработки дорог и тротуаров.

Все выявленные замечания профильные специалисты зафиксировали и взяли на контроль. Подобные обходы продолжатся.

По итогам прошлых встреч власти с жителями в микрорайоне начали делать «Круг добра» рядом с детским комплексом. Асфальтовый участок вокруг площадки подойдёт детям для катания на велосипедах и самокатах. Также здесь устанавливают спортивную площадку.

Также ранее поступили просьбы сделать тротуар вдоль улицы Лобачёва и благоустроить территорию возле детской игровой площадки. Этот участок включат в план высадки деревьев в рамках акции «Лес Победы».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.