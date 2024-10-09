В Подольске оперативно устраняют неполадки, выявленные при пуске тепла в дома

В Подольске продолжают включать отопление в многоквартирных домах и в случае неполадок оперативно устраняют протечки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«С четверга запускают ресурс в дома на улицах Маштакова, Циолковского, Курской, Багратиона, Революционном проспекте, в Суворовском тупике и поселке радиоцентра «Романцево». Могут быть сбои. Прошу с пониманием отнестись ко временным неудобствам», — сказал глава округа Григорий Артамонов.

Специалисты следят за всеми объектами теплоснабжения. Аварийные бригады дежурят в круглосуточном режиме и в случае неполадок оперативно выезжают на места.

В среду специалисты отремонтировали участки теплотрассы в Шепчинках и Центральном микрорайоне на улице Пионерской, дома № 24, 26, а также на Революционном проспекте, дом № 34/29.

10 октября будет приостановлена работа котельной на улице Гайдара для переврезки новых тепловых сетей. Это один из этапов государственной программы по модернизации. Подачу отопления и горячей воды временно приостановят в части МКД на улицах Ленинградской, Высотной, Кирова, Красногвардейском бульваре, Октябрьском проспекте. Планируют выполнить все в течение суток.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.