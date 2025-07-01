Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

сегодня в 19:54

Последняя их телефонная беседа состоялась в сентябре 2022 года.

Лидеры обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке в контексте конфликта между Ираном и Израилем, а также американских ракетных ударов по иранским ядерным объектам.

Также главы государств в рамках разговора сошлись во мнении, что урегулирование ирано-израильского конфликта и кризиса вокруг ядерной программы Тегерана необходимо достигнуть дипломатическим путем.

В ходе обсуждения украинского кризиса Путин отметил, что российско-украинский конфликт быз вызван политикой Запада, игнорировавшего интересы безопасности России. Также западные лидеры поставляли киевскому режиму оружие, чем лишь затягивали боевые действия.

Президент РФ добавил, что для мирного урегулирования украинского конфликта необходимо устранить первопричины начала специальной военной операции и опираться на новые территориальные реалии.

Ранее американский президент Дональд Трамп по итогам саммита НАТО в Гааге заявил, что стремление президента России Владимира Путина завершить конфликт на Украине не вызывает сомнений. Глава США отметил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным и обсудить украинское урегулирование.