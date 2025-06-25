Я уверен, что Путин хочет завершить конфликт — Трамп по итогам саммита НАТО
Трамп по итогам саммита НАТО заявил о стремлении Путина завершить конфликт
Стремление президента России Владимира Путина завершить конфликт на Украине не вызывает сомнений, считает глава США Дональд Трамп. Политик сделал такое заявление во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге, сообщает РИА Новости.
Дональд Трамп также заявил, что планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудить украинское урегулирование. Республиканец не уточнил, когда именно может пройти эта беседа.
«Посмотрим, сможем ли мы положить этому конец», — сказал хозяин Белого дома.
Ранее Трамп неоднократно призывал Москву и Киев к мирному урегулированию конфликта.