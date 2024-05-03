В Подольске обсудили модернизацию контейнерных площадок и вывоз ТКО

Организация вывоза мусора по-прежнему является для Подольска темой номер один. Меры, принимаемые для решения этого вопроса, обсудили на аппаратном совещании, состоявшемся в администрации муниципалитета в пятницу. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Главная задача — недопущение навалов. Зачастую перенакопление связано с нехваткой емкостей. Уже установлено более 152 дополнительных бака объемом 0,8 куб. метров на 64 контейнерных площадках. На основании сообщений от жителей выявили еще 20 проблемных локаций, где проведут эту работу», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Также выполняется модернизация существующих контейнерных площадок. Их расширяют, оборудуют навесами, основаниями, пандусами и т. д.

«Безусловно, жду от управляющих организаций более качественного их содержания. Необходимо плотно заняться привлечением дополнительных дворников. Кроме этого, активнее взаимодействовать с регоператором ООО «МСК-НТ», — отметил Артамонов.

Особое внимание необходимо направить на борьбу с незаконными сбросами. Несмотря на регулярные рейды, этот вопрос стоит остро.

«В планах установка 30 видеокамер системы «Безопасный регион» на самых фонящих КП. Помимо этого, дал поручение наладить коммуникацию с активными жителями. Если люди станут свидетелями совершения правонарушения, то у них должна быть возможность оперативно связаться с нашими специалистами и передать эту важную информацию. На базе профильного комитета организуем прием звонков на телефон горячей линии и создадим группу, куда включим старших по домам, старост, председателей СНТ. Все это, а также новая схема санитарной очистки, которую запустим в работу до конца мая после всех согласований и расчетов, поможет оставить в прошлом проблемы вывоза отходов», — рассказал глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.