В Подольске начали сварку труб в ходе капремонта водоводов в деревне Лучинское

В Подольске в ходе капитального ремонта водоводов питьевой воды вблизи деревни Лучинское специалисты выполняют сварку труб, обустраивают траншеи и проводят подготовительные работы. Завершить работы планируют в январе 2026 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это важный для Подольска и близлежащих населенных пунктов инфраструктурный проект, который напрямую повлияет на качество водоснабжения. Протяженность трассы от скважины № 13 Кленово-Чегодаевского каскада до водонасосной станции Лучинское составляет более 4,5 километра в двухтрубном исполнении. Диаметр водоводов 500 мм.

Капитальный ремонт водовода является частью масштабной госпрограммы развития систем водоснабжения и водоотведения в Подольске. При поддержке правительства Московской области и губернатора Андрея Воробьева будет построен блок водоподготовки на водозаборном узле «Деснинский» вблизи деревни Армазово, обновлен водовод от ВНС «Товарная» в Климовске до централизованной сети на улице Заводской. Также переложат аварийный участок водоводов от ВНС второго подъема Деснинского ВЗУ до перехода через реку Десну. Большой объем выполняется и по инвестиционной программе.

«Главной целью этих проектов является обеспечение жителей округа и его окрестностей качественной и безопасной питьевой водой. Это один из ключевых приоритетов по модернизации коммунальной инфраструктуры. Будем держать реализацию каждого объекта под постоянным контролем», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек. «Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.