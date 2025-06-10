В Подольске началась реализация программы модернизации систем водоснабжения

В Подольске стартовала программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения на трех водоводах и на комплексе сооружений водоподготовки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это важный шаг к повышению качества жизни людей и устойчивости городской инфраструктуры. В рамках программы реализуем несколько крупных проектов. Каждый обсудили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами регионального правительства и главами муниципалитетов», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Строительство комплекса сооружений водоподготовки на Деснинском водозаборном узле. Этот стратегический объект рядом с деревней Армазово обеспечит стабильное и качественное водоснабжение на долгие годы. Сейчас оформляется разрешительная документация, проект проходит необходимые согласования.

Капитальный ремонт водовода от скважины в районе Кленово-Чегодаево до ВНС «Лучинское». Работы уже начались.

Сделают капитальный ремонт водовода от ВНС «Товарная» в Климовске до централизованной сети на улице Заводской.

Перекладка аварийного участка водоводов от ВНС 2-го подъема Деснинского водозабора до перехода через реку Десну. К работам приступим после завершения проектных процедур.

Активно взаимодействуем с правительством региона. Работы на части объектов будут идти до 2026 года, на других — до 2027 года. Одна из наших задач — строго отслеживать соблюдение сроков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.