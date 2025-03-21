В Подольске на электронное голосование в системе ГИС ЖКХ перешли 235 МКД

В Подольске на электронное голосование в системе ГИС ЖКХ перешли в 235 многоквартирных домах. Эту тему обсудили на окружном ежеквартальном форуме председателей советов многоквартирных домов «Управдом», сообщает пресс-служба администрации округа.

В форуме приняли участие председатель совета депутатов Подольска Алексей Никулин, заместители главы округа Александр Мамлай и Владимир Шабалдас, председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко, представители администрации округа, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и активисты. Они заслушали актуальные доклады специалистов сферы ЖКХ.

Обсудили множество актуальных вопросов. В том числе особенности проведения общих собраний собственников в электронном виде с использованием системы ГИС ЖКХ и переход на электронный платежный документ. Оптимизацию уборки твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора с дворовых территорий. Преимущества установки индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах.

Председатели советов МКД задавали вопросы и высказывали предложения, которые учтут при дальнейшем взаимодействии всех заинтересованных сторон. Встречи в формате форума продолжатся. Они позволяют оперативно решать проблемы, узнавать об изменениях в законодательстве и делиться опытом.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов подчеркнул, что общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является не формальностью, а важным инструментом управления. На форуме принимаются решения, определяющие комфорт и безопасность жителей, а также вопросы эксплуатации и содержания общего имущества. Однако до сих пор были нередки случаи фальсификации бюллетеней, нарушений процедуры и подлогов. Теперь процесс будет прозрачным и защитит от незаконных действий.

Проведение электронных ОСС через ГИС ЖКХ является удобным и надёжным, позволяет каждому собственнику участвовать в голосовании из любой точки. Сейчас важно грамотно информировать жителей о такой возможности, ведь от их вовлеченности зависит эффективность работы системы.

«Совместно с активными жителями и старшими по домам мы уже инициировали проведение электронного ОСС в 235 многоквартирных домах. На этой неделе в рамках форума «Управдом» уделили теме особое внимание. Электронные собрания — это не просто альтернатива бумажным бюллетеням, а шаг в будущее, где главные принципы — честность, прозрачность и реальное отражение мнения большинства», — отметил Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.