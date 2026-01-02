В Подольске круглосуточно убирают снег с дорог

В Подольске продолжаются сильные снегопады. Коммунальные службы работают в усиленном режиме без перерыва на праздники.

«За последние сутки (с 1 на 2 января — прим. ред.) обработали порядка 240 км муниципальных дорог. В приоритетном порядке очищаем участки с повышенной опасностью — перекрестки, спуски и подъемы, проезды. Работы ведутся круглосуточно, задействовано почти 350 человек и 80 единиц техники», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Для уборки дорог используют комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики и самосвалы. Уборка выполняется также на региональных трассах, общественных территориях, тротуарах, в парковочных зонах и остановочных павильонах, во дворах.

Водителей и пешеходов попросили соблюдать осторожность. Оставить заявку на уборку снега можно по телефону горячей линии 8 (495) 663-99-99, либо обратившись в свою управляющую организацию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.