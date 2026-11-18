В Подольске газовщики получили доступ почти в 90% квартир для проверок

Специалисты Мособлгаза в Подольске получили доступ почти в 90% квартир для профилактических проверок — на 20% больше, чем годом ранее. Контроль за безопасной эксплуатацией газовых сетей усилен, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подольск обладает одной из крупнейших газовых инфраструктур региона. Ее безопасная эксплуатация находится на особом контроле губернатора Андрея Воробьева. Более 150 специалистов Мособлгаза обслуживают свыше 1,6 тыс. многоэтажек и 17 тыс. частных домов. Ежедневно на линию выходят более пяти аварийных бригад.

Темпы профилактических проверок растут, однако проблема недопуска в квартиры сохраняется.

«Непроверенная техника — это потенциальная угроза утечки и чрезвычайных происшествий. Поэтому обращаюсь ко всем: пожалуйста, не игнорируйте визиты контролеров. От этого зависят жизни — ваши, ваших близких и соседей», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Отказ от диагностики может привести к принудительному отключению газа во всем подъезде или доме. За недопуск к проверке предусмотрен штраф до 10 тыс. рублей. Со злостными нарушителями администрация и газовая служба работают через суд.

Заключать договоры на обслуживание и выполнять любые работы — от плановой диагностики до замены плит — вправе только профильная организация, обслуживающая газовые сети дома. Чтобы не стать жертвой мошенников, график обходов следует сверять на сайте mosoblgaz.ru. Дату и время визита мастеров можно заранее согласовать через контактный центр или личный кабинет на сайте компании.

Газовщики взаимодействуют с управляющими организациями и старшими по домам. Это помогает связаться с собственниками, которые сдают жилье или подолгу отсутствуют. Допуск специалистов для проверки — обязанность собственника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.