В Перми за год закрылось 11% магазинов одежды и обуви

С ноября 2025 по ноябрь 2026 года число магазинов одежды и обуви в Перми сократилось на 11%. Аналитики геосервиса 2ГИС сообщили об этом, сообщает V-kurse.ru .

Сейчас в Перми работает более 1,4 тыс. магазинов женской, мужской и детской одежды и обуви. Годом ранее их число снизилось на 9%. Эксперты связывают сокращение физической розницы прежде всего с ростом онлайн-торговли.

«Доля покупок одежды и обуви в интернете еще в прошлом году превысила 50% от общего объема продаж, и в текущем году эта тенденция сохраняется. По итогам первых трех кварталов 2026 года темпы роста онлайн-продаж замедлились по сравнению с 2025 годом, но остаются достаточно высокими — более 12%. Физическая розница продолжает демонстрировать падение оборотов, и в таких условиях единственным вариантом остается оптимизация торговых точек», — прокомментировал ситуацию пермский экономист Дмитрий Клещев.

По словам Клещева, реальные доходы потребителей пока не падают, но рост зарплат замедляется. Эксперт ожидает снижения продаж одежды и обуви и допускает, что покупатели начнут еще активнее переходить в онлайн-магазины.

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