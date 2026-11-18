Дом семьи Ольги и Сергея Мавриных в поселке Автополигон стал 4000-м в Дмитровском округе, подключенным по президентской программе «Социальная газификация», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Семью Мавриных поздравили глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов и советник директора филиала АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» Владимир Марков.

Ольга и Сергей воспитывают трех дочерей: 16-летнюю Лизу, 10-летнюю Полину и 8-летнюю Катю. Семья давно мечтала сделать дачу местом для встреч круглый год. Маврины подали заявку в конце 2025 года и уже пользуются газом. После подключения хозяйка по традиции приготовила яичницу и пригласила гостей к столу.

«С начала действия программы в округе было всего 150 льготных подключений, и 55 из них — только в этом году. Это говорит о том, что мера поддержки становится все более востребованной», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Глава округа также отметил внимание к поддержке мам и сообщил, что все три дочери Мавриных родились в Дмитровском роддоме. Он напомнил, что программу запустили по инициативе президента при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

По программе «Социальная газификация» Мособлгаз бесплатно подводит газ до границ участков жителей Подмосковья. Работы внутри участка и оборудование собственники оплачивают сами. Для льготников региональная поддержка предусматривает бесплатное подведение газа внутри участка и компенсацию на оборудование в размере более 80 тыс. рублей.

Право на льготу имеют 17 категорий граждан. Их перечень доступен по ссылке: https://mosoblgaz.ru/connection/sg/MOG_benefits_05.2024.pdf. Заявку на льготное подключение можно подать только через региональный портал государственных услуг.

С начала 2026 года в Дмитровском округе по программе газифицировали более 850 домов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.