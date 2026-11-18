Стоматолог Юлия Благинина с начала ноября принимает детей в поликлинике Долгопрудного на улице Лаврентьева, 6. Ее опыт работы с юными пациентами превышает 20 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юлия Благинина окончила Московский государственный медико-стоматологический университет. Как сообщила пресс-служба Долгопрудненской клинической больницы, она с детства планировала связать жизнь с медициной. Сначала думала о хирургии, но после общения с другом семьи — зубным врачом — выбрала стоматологию.

Находить общий язык с детьми врачу помогают доброта, позитивный настрой и общение на равных. Особое внимание она уделяет не только лечению, но и ежедневному уходу за зубами: здоровье полости рта важно для сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и всего организма.

«Дети ценят, когда их считают взрослыми, самостоятельными людьми, и я стараюсь говорить с ними серьезно. Это помогает донести до них важность не только лечения, но и ежедневной гигиены полости рта», — рассказала Юлия Благинина.

Записать ребенка к стоматологу можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», через терминал в холле поликлиники или областной кол-центр по номеру 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.