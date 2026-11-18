Данил Григорьев завоевал серебро на XXXI международном турнире по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева. Соревнования прошли 14–15 ноября в Минске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Данил Григорьев, представляющий областной центр олимпийских видов спорта в Воскресенске, выступил в составе сборной России в весовой категории до 77 кг. Он дошел до финала, где встретился с соперником из Белоруссии, и стал серебряным призером. Бронзу в этой категории завоевали борцы из Хорватии и Белоруссии.

В мае 2026 года Григорьев выиграл серебро чемпионата России по греко-римской борьбе в Суздале. В июле он стал бронзовым призером рейтингового турнира Объединенного мира борьбы (UWW) в Будапеште.

Турнир памяти Олега Караваева состоялся на «Чижовка-Арене». Спортсмены из шести стран — Белоруссии, России, Сербии, Хорватии, Грузии и Таджикистана — разыграли медали в десяти весовых категориях.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.