Рузский регоператор за неделю заменил 51 емкость для сбора отходов, отремонтировал 17 и дополнительно установил 23 контейнера на обслуживаемых территориях, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Рузский регоператор обновляет контейнерно-бункерный парк на обслуживаемых территориях. За неделю заменили 51 емкость для твердых коммунальных отходов и раздельного сбора, отремонтировали 17 и дополнительно установили 23 контейнера.

«Ежегодно мы проводим системную работу по обновлению контейнерного парка и инфраструктуры для сбора ТКО. Места установки новых емкостей распределяются в зависимости от сезонной нагрузки на адреса», — ранее отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

За неделю регоператор вывез более 205 тыс. м³ отходов с территорий 13 муниципальных и городских округов: — Волоколамский — порядка 8 тыс. м³; — Власиха — более 1,5 тыс. м³; — Восход — более 90 м³; — Истра — более 30 тыс. м³; — Красногорск — более 43 тыс. м³; — Краснознаменск — более 3 тыс. м³; — Лотошино — более 1,8 тыс. м³; — Молодежный — 138 м³; — Шаховская — более 3 тыс. м³; — Можайский — более 11 тыс. м³; — Наро-Фоминский — порядка 24 тыс. м³; — Одинцовский — более 66 тыс. м³; — Рузский — более 12 тыс. м³.

Помимо обновления баков, регоператор продолжает содержать контейнерные площадки.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.