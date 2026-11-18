Глава Подольска Григорий Артамонов 17 ноября принял жителей на выездной администрации в Климовске. Участники обсудили содержание домов, благоустройство и социальные проекты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На выездную администрацию в Климовске пришли жители разных микрорайонов Подольска. Глава округа Григорий Артамонов принял каждого обратившегося.

Жительница дома №15 на улице 43-й Армии спросила о ремонте подъездов. Работы включены в план текущего обслуживания, места общего пользования приведут в порядок до конца декабря. В доме №3 на Симферопольской улице сырость в подвале влияет на квартиры и отделку подъезда. Артамонов поручил профильным службам и ответственным организациям оперативно найти техническое решение и устранить причины сырости. Вопрос остается на контроле.

В доме №12 на улице Мичурина жители пожаловались на шум и вибрацию насоса горячего водоснабжения в индивидуальном тепловом пункте. На оборудовании установят антивибрационные вставки, затем повторно проверят результат.

Представительница деревни Хряслово поблагодарила за асфальтированную дорогу длиной 1,5 км от трассы Сынково — Хряслово до дома №31а. Она также попросила сохранить привычную тропу в лес, по которой жители ходят за грибами. Глава поручил проработать этот вопрос.

На встрече отметили поддержку инициатив климовчанки — премии «Мама года» и фестиваля «Семья Фест». По словам женщины, впервые ее социальные проекты получили такое внимание.

«Будем строго контролировать исполнение поручений и обязательно вернемся к заявителям с результатами», — отметил Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.