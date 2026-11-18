МРОТ в России может вырасти до 28 935 рублей в 2027 году

В России в 2027 году ожидается повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 28 935 рублей. Это увеличит минимальные пособия по больничным и по беременности и родам, сообщает «ФедералПресс» .

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин пояснил, что МРОТ регулирует оплату труда и влияет на выплаты в системе обязательного социального страхования.

По расчетам экономиста, при повышении до 28 935 рублей совокупный рост МРОТ за три последних увеличения составит 50,37%. Накопленная инфляция за три года, включая прогноз на текущий год в 6,8%, составит 23,51%. Таким образом, темпы роста МРОТ превысят инфляцию более чем вдвое.

«По моему мнению, увеличение МРОТ положительно отражается и на оплате труда на всем рынке труда, так как способствует ускорению роста заработных плат по всей экономике, что, на мой взгляд, является важнейшим фактором повышения уровня благосостояния населения», — подытожил экономист.

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