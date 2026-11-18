Минэкологии Московской области защитило проект по оптимизации контроля за ликвидацией незаконных свалок. Созданная мобильная диспетчерская платформа позволяет отслеживать весь процесс — от обнаружения отходов до их уборки, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Мобильная диспетчерская платформа объединит сведения о незаконных свалках и поможет управлять их ликвидацией. Сейчас данные участников процесса разрознены и нередко противоречат друг другу, обмен информацией идет медленно, а реестр ведется вручную.

«Поскольку в процессе участвуют администрации муниципалитетов, надзорные и правоохранительные органы, и еще ряд сторон, данные о свалках разрознены, зачастую противоречивы, обмен информацией происходит медленно, что затягивает процесс ликвидации, а сам реестр свалок ведется вручную», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Платформа позволит автоматически назначать ответственных за ликвидацию свалки с учетом того, в чьей компетенции находится территория нарушения, и категории земель. Завершение уборки потребуется подтверждать фотографиями с обязательной геопривязкой.

По оценке министерства, внедрение проекта позволит исключить потерю данных, вдвое сократить число повторных выездов на место нарушения и на порядок уменьшить срок существования каждой свалки.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.