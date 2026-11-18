Дорожные службы с 13 по 17 ноября установили знаки на нескольких участках Ногинска после обращений жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители в начале ноября обратились в управление капитального строительства и дорожного хозяйства администрации Богородского округа с просьбой установить дорожные знаки. Все обращения сразу взяли в работу, необходимые работы провели с 13 по 17 ноября.

На улице 3-го Интернационала знаки установили на двух участках. Напротив жилого сектора ранее обустроили искусственные неровности, но предупреждающего знака не было. Теперь водители могут заранее увидеть предупреждение и снизить скорость. Также знаки появились вблизи центра образования № 4.

На улице Климова установили знак, запрещающий стоянку большегрузного транспорта. По словам жителей, припаркованные фуры создавали шум, особенно ночью, и мешали проезду. Вопрос ограничения движения большегрузов требовал решения на нескольких уровнях, поэтому информацию также передали в ГИБДД для принятия мер.

Еще одно обращение касалось участка от улицы Московской до ТУСМ. Искусственные неровности там уложили двумя неделями ранее, но обозначающих их знаков не было. Теперь необходимые знаки установлены, участок обозначен по правилам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.